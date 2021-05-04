Во вторник, 4 мая, впервые за два года состоится очное пленарное заседание министров иностранных дел стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США). В числе прочего главы МИД планируют обсудить действия России на границе с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба G7.

Встреча состоится в Лондоне, ее собирает министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. После переговоров в течение дня министры иностранных дел проведут дискуссию за ужином с гостями из Австралии, Индии, Республики Корея, Южной Африки и Брунея в качестве нынешнего председателя АСЕАН.

"На первой крупной личной дипломатической встрече с момента начала пандемии и первой встрече министров иностранных дел G7 с 2019 года Доминик Рааб возглавит дискуссии по насущным геополитическим вопросам, которые угрожают подорвать демократию, свободы и права человека. Это включает отношения с Россией, Китаем и Ираном, а также кризис в Мьянме, насилие в Эфиопии и продолжающуюся войну в Сирии", - говорится в сообщении.

В первой половине дня обсуждения будут посвящены перевороту в Мьянме. Министр собирается призвать страны G7 принять более решительные меры против военной хунты. После этого обсудят ситуацию в Ливии и войну в Сирии.

"Министры иностранных дел также обсудят продолжающуюся злонамеренную деятельность России, в том числе путем наращивания войск на границе с Украиной, а также лишение свободы оппозиционера Алексея Навального и ситуацию в Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Рааб заявлял, что министры "Большой семерки" рассмотрят предложение о механизме борьбы против российской пропаганды.

Также сообщалось, что в апреле G7 призвала Россию прекратить наращивание военного присутствия на границе с Украиной.