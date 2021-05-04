В Харькове сотрудники полиции задержали подозреваемого в двойном убийстве. Ранее в одной из квартир на Салтовке обнаружили тела парня и его девушки со следами ножевых ранений.

О задержании подозреваемого сообщил начальник главного управления полиции Харьковской области Андрей Рубель.

"Двойное убийство раскрыто. Преступник задержан. В ходе следственно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний знакомый погибших", – сообщил полицейский.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как сообщала "Страна", ранее в Харькове у подростка в руках взорвался повербанк. У него оторвало пальцы. Врачи оказали пострадавшему всестороннюю медицинскую помощь. Проводится расследование происшествия.

Также стало известно о том, что в Киеве задержали расчленителя, который оставил труп своей жертвы в сумке. Убитым оказался 34-летний житель столицы, ранее судимый за совершение корыстных преступлений.