Радикалы открыли "охоту" на Басту в Киеве. Они объявили награду за информацию о местонахождении российского рэпера, который, по их данным, находится в Киеве.

О награде в 1000 долларов на своей странице в Facebook написал экс-глава "Правого сектора" Сергей Стерненко.

"Суммарно за информацию о перемещении и нахождении гражданина РФ Василия Вакуленко (Басты), который поддерживает оккупацию Крыма и приехал в Киев, неравнодушные граждане готовы дать уже около 1000 долларов. Боюсь, так Баста скоро уже сам себя заложит и поедет в СБУ добровольно", - написал радикал.

Активист Роман Синицын сообщил, что Басту якобы вчера почти поймали в центре столицы, однако он сбежал. За дополнительную информацию радикал готов заплатить 200 долларов.

"Добрые люди поймают этого гуся и приведут в СБУ, раз уж те не справляются со своими обязанностями вместе с пограничниками", - написал Синицын.

В 2017 году, после посещения аннексированного Крыма, данные Вакуленко попали на сайт "Миротворец". Исполнитель гастролировал в Крыму в 2014 и 2015 годах В сентябре того же СБУ объявило рэпера персоной нон-грата, ему на три года запретили въезд в Украину. Однако в 2020 году запрет сняли из-за окончания срока ограничительных мер.

Также "Страна" сообщала, что в июне Баста планирует дать два концерта в Киеве.