В Турции ужесточают карантин с 7 мая. Что закроют
С 7 мая в Турции ужесточают карантин ради сдерживания распространения Covid-19.
Об этом со ссылкой на МВД страны, сообщает "Интерфакс".
В магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.
К ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов и изделий из стекла.
В то же время, с 7 мая в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет приобрести корм для животных и косметику (за исключением парфюма и принадлежностей для нанесения макияжа).
Кроме того, министр туризма Турции Нури Эрсой 27 апреля сообщил, что жесткие ограничения на передвижения людей власти вводят с 29 апреля по 17 мая.
Как сообщала "Страна", Турция отменит требование об обязательном ПЦР-тесте для украинских туристов, но введет новое правило.
Также мы писали, что в Турции власти закрыли отель после вечеринки на Пасху с украинцами без масок.