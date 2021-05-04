С 7 мая в Турции ужесточают карантин ради сдерживания распространения Covid-19.

Об этом со ссылкой на МВД страны, сообщает "Интерфакс".

В магазинах (включая сетевые и супермаркеты) будет запрещено продавать любые товары, не входящие в список продуктов первой необходимости.

К ранее объявленным ограничениям по продаже алкоголя добавляется запрет на продажу в магазинах электроники, игрушек, канцтоваров, одежды и аксессуаров, текстиля, автомобильных аксессуаров, садовых принадлежностей, инструментов и изделий из стекла.

В то же время, с 7 мая в магазинах помимо социально значимых продуктов и чистящих средств можно будет приобрести корм для животных и косметику (за исключением парфюма и принадлежностей для нанесения макияжа).

Кроме того, министр туризма Турции Нури Эрсой 27 апреля сообщил, что жесткие ограничения на передвижения людей власти вводят с 29 апреля по 17 мая.

Как сообщала "Страна", Турция отменит требование об обязательном ПЦР-тесте для украинских туристов, но введет новое правило.

Также мы писали, что в Турции власти закрыли отель после вечеринки на Пасху с украинцами без масок.