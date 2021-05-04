С 5 мая Житомирская область переходит их красной зоны карантина в желтую. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам комиссия решила отменить с 00:00 5 мая 2021 красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Житомирской области. Вместо него применят мероприятия предусмотрены для желтого уровня эпидемической опасности.

Житомирская область вошла в красную зону карантина 3 марта, то есть жесткие ограничения там действовали уже два месяца.

Желтый уровень карантина предусматривает возобновление работы кафе и ресторанов с 07:00 до 24:00, ТРЦ, спортклубов, непродовольственных магазинов, дети вернутся в школы, откроются библиотеки, музеи, в полном объеме заработает общественный транспорт.

Таким образом в красной зоне карантина по состоянию на 5 мая останутся шесть областей: Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская.