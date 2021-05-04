Американо-французский писатель, лауреат Гонкуровской премии, автор романа о Холокосте "Благоволительницы" Джонатан Литтелл отказался издавать свою книгу в Украине. Причиной стало требование издателя вставить в качестве послесловия статью украинского историка.

Об этом сообщает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

Для львовского издания "Старый лев" было принципиально важно включить послесловие от украинского историка, чтобы объяснить контекст событий романа со стороны Украины. Однако автор не согласился на такое условие, поэтому книга не будет издаваться в Украине.

В романе речь идет о бывшем офицере СС, который вспоминает о своей службе и об убийстве евреев. Часть событий книги происходит в Украине, в чатсности рассказывается о "коллаборации, погромах и соучастии в Холокосте".

"В Украине появились новые книжные инквизиторы. Ранее эту функцию исполняло Гостелерадио, а теперь издательство "Старый лев" добровольно взяло на себя эту позорную обязанность", - написал Долинский.

Напомним, на новом сайте МИД Украины советскую власть назвали ответственной за Холокост.

Также сообщалось, что в январе суд по иску Портнова запретил отмечать в Киеве памятные даты, связанные с лицами, причастными к Холокосту.