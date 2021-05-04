В Индии на выборах штата Тамилнад на юге страны победил политик Мутувель Карунаниди Сталин. Он выиграл с большим отрывом от конкурентов и теперь сможет занять должность министра штата.

Об этом сообщает India Today.

По данным журналистов, отец будущего политика назвал сына в честь генсека ЦК КПСС Иосифа Сталина. Сам Мутувель Карунаниди Сталин родился в 1953 году, в год смерти Сталина. В 1989 году индийский политик приезжал в СССР.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Африке на выборах победил политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера. Это произошло в Намибии, в одной из бывших немецких колоний. Сам политик заявил, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии.

Напомним, что в США назвали руководителя Китая Си Цзиньпина наследником Иосифа Сталина. Об этом сказал советник бывшего президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Коммунистическая партия Китая является марксистско-ленинской. Генеральный секретарь Си Цзиньпин видит себя преемником Иосифа Сталина", - сказал он.