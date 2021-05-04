В Ивано-Франковской области конфликт на придорожной заправке закончился стрельбой. Двое мужчин ранены. Начавший стрельбу, арестован. Правоохранители установили его личность.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

Сообщение о стрельбе на АЗС в селе Черемхов Коломыйского района поступило в полицию рано утром 3 мая.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что на территории заправки между двумя компаниями людей возник конфликт, в ходе которого один из мужчин совершил несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону других.

В результате 32-летний и 38-летний местные жители получили ранения и были госпитализированы, а правонарушитель с места происшествия уехал на машине.

Вскоре правоохранители разыскали и задержали нападавшего, который скрывался дома. Им оказался 33-летний житель Коломыи.

По данному факту начато уголовное производство. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Фото: npu.gov.ua

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