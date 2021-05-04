В мае трубопроводные поставки нефти из России на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси запланированы в объеме 608 тысяч тонн, это в два раза меньше, чем было в апреле.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Транснефти".

Однако разбивку поставок по таким заводам, как Мозырский и Новополоцкий НПЗ, в компании не уточняют.

Основным поставщиками на Мозырский НПЗ в апреле были: "Роснефть" - 300 тысяч тонн, ЛУКОЙЛ - 152 тысяч тонн, "Газпром нефть" - 106 тысяч тонн. На "Нафтан" в прошлом месяце отправляли нефть: "Роснефть" - 339 тысяч тонн, "Сургутнефтегаз" - 204 тысяч тонн, "Татнефть" - около 100 тысяч тонн, "Башнефть" - 32 тысяч тонн, "Русснефть" - менее 10 тысяч тонн.

Напомним, государственный департамент США и американский Минфин решили не продлевать приостановку санкций против девяти ключевых предприятий-экспортеров Беларуси. Речь идет, в том числе и о предприятиях "Белнефтхим" и "Нафтан".

Также "Страна" ранее сообщала, что 29 апреля Европарламент принял резолюцию по Российской Федерации, в которой предлагается в том числе прекратить импорт нефти и газа в Евросоюз из России.