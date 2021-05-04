Мелинда Гейтс, супруга основателя компании Microsoft, четвертого самого богатого человека в мире по версии Forbes Билла Гейтса не будет подавать в суд на взыскание алиментов после расторжения брака.

Об этом сообщает TMZ со ссылкой на прошение о разводе четы Гейтсов.

Мелинда Гейтс сообщила, что ей не требуются супружеские алименты после развода и прекращения официальных отношений. Кроме того, в заявлении указано, что Мелинда Гейтс назвала брак "фактически распавшимся" и подала прошение в суд о разводе.

Напомним, спустя 27 лет брака Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе. Решению разойтись предшествовали долгие размышления и работа над отношениями. Пара познакомилась в конце 1980 годов, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft, они вместе вырастили троих детей.

Также "Страна" сообщала, что Билл и Мелинда Гейтс останутся сопредседателями и попечителями крупнейшего благотворительного фонда в мире, общий объем которого составляет около $150 миллиардов. Несмотря на развод, они продолжат сотрудничество в своей благотворительной деятельности.