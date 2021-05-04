Британские журналисты проекта в очередной раз перенесли выход расследования о "вагнеровцах" в Беларуси и роли Офиса президента Украины в этой истории.

Сначала фильм анонсировали на март, потом на апрель, май, а затем вообще отложили до осени.

Фильм предполагался как мощный политический удар по главе ОП Андрею Ермаку, а возможно и по президенту Зеленскому. Но теперь он, как видим, откладывается.

"Страна" разбиралась в причине промедления.

Вагнергейт и зрада

Почему важен предстоящий фильм о "вагнеровцах", который постоянно анонсируют, но все время переносят?

Прежде всего стоит сказать, что официально Украина вообще отрицает, что имела место спецоперация СБУ по выманиванию "вагнеровцев" в Минск. И что все разговоры об этом - "провокации России".

С другой стороны, уже обнародованный массив информации по подготовке к спецоперации позволяет говорить, что все-таки она имела место. Но при этом есть принципиальные разночтения какова была ее цель.

По версии противников Зеленского из лагеря Порошенко и ряда журналистов, он должен продвинуть версию о предательстве в Офисе президента, из-за которого якобы сорвалась операция по задержанию россиян.

Версия эта звучит следующим образом. Украинские спецслужбы в координации с американскими коллегами летом 2020 года - накануне выборов в Беларуси - смогли выманить в Минск людей, которые воевали в "ДНР" и "ЛНР" против Украины в составе ЧВК "Вагнера".

Далее планировалось спровоцировав посадку самолета, летевшего из Минска в Стамбул, в Киеве (якобы одному из людей на бору станет плохо). И задержать.

Ермак якобы уговорил Зеленского отложить захват, чтобы не срывать установление перемирия 27 июля. Из-за чего сорвался вылет "вагнеровцев" из Минска в Киев. И в ожидании нового рейса их поселили в санаторий, где их схватил белорусский КГБ. При этом, по мнению сторонников этой версии, о группе россиян белорусские спецслужбы узнали не случайно, а информацию им об этом слили из Киева. Вероятно, кто-то из участников совещания у президента по этому поводу. Подозрение падало на Ермака либо на заместитель секретаря СНБО Демченко.

Дальше история известна: после эскалации ситуации в Беларуси Бацька запросил поддержки у России и выдал ей "вагнеровцев". Хотя ранее планировал использовать их как доказательство "российской агрессии" и на этой основе получить лояльность Запада к своему переизбранию.

В Украине эта история быстро конвертировалась в политическую атаку на Ермака и Зеленского, которую возглавила "Европейская солидарность".

При этом никаких объективных подтверждений этой версии не было. Она базировалась на ранее публиковавшихся российских документах (билетах, электронной переписке и так далее), которые доказывали только участие СБУ в процессе вербовки.

В тоже время, против этой версии выдвигается ряд аргументов.

Во-первых, еще до захвата россиян в Минске Лукашенко говорил, что ждет попыток иностранных ЧВК его свергнуть. То есть уже тогда Бацька, видимо, имел информацию о готовящейся заброске "вагнеровцев". То есть он изначально был полностью в курсе операции.

Во-вторых, судя по российским документам, которые никто не опроверг, перебронированные на более позднее число билеты на Стамбул были аннулированы еще до того, как "вагнеровцы" приехали в Минск. Что также не согласуется с версией о "киевском захвате".

В-третьих, реакция украинских властей на задержание в Минске была показательной - почти немедленно были готовы документы по экстрадиции и выписаны "пидозры". То есть явно готовились к дипломатическому процессу выдачи, а не похищению.

Поэтому обсуждается и другая версия, по которой СБУ и спецслужбы Запада хотели заманить "вагнеровцев" в Минск и там их сдать местным спецслужбам, чтоб убить сразу двух зайцев:

1) отключить Беларусь от российской поддержки в критический момент;

2) передать "вагнеровцев" Украине официально в порядке экстрадиции еще до выборов, чтоб окончательно сжечь все мосты в отношениях с Путиным.

Белорусские власти, по этой версии, также были в курсе спецоперации и пошли на нее, чтоб создать впечатление о том, что их атакует Россия и что оппозиция работает на Кремль. А это, вероятно, как думал Лукашенко, должно было уменьшить негатив со стороны Запада в случае жестких мер по подавлению акций протеста после выборов.

Но, видимо, Бацька все-таки решил перестраховаться и не стал передавать "вагнеровцев" Украине еще до выборов. А после них, когда Запад начал масштабный накат на него (а Россия, наоборот, поддержала белорусскую власть), то концепция радикально изменилась. И "вагнеровцев" с извинениями вернули в РФ.

Тем не менее, изначально все почему-то думали, что кино от Bellingcat должно было неким образом подтвердить версию именно о "зраде" в Офисе президента.

Эпопея с фильмом о "вагнеровцах"

Впервые анонс фильма вышел в декабре. Журналист Bellingcat Христо Грозев заявил, что кто-то сорвал операцию украинских спецслужб - с явным намеком на украинские власти. То есть он повторил по сути версию "порохоботов".

По словам Грозева, авторы фильма вряд ли смогут отследить, если из Украины в Беларусь поступил "секретный звонок". Но из публичных заявлений Банковой и СБУ, которые отрицали сам факт операции, он делает вывод, что у Зеленского проявили "политическую трусость".

Учитывая, что заявления журналиста подхватили сторонники Порошенко и "партии войны", пошел отчетливый информационный удар по Офису президента - как от его прямых оппонентов из Украины, так и с британской стороны.

Очевидно, что расследование Bellingcat о "зраде" Ермака обернулось бы серьезными последствиями - даже если в фильме по итогу не было бы прямых доказательств.

Кино от "котов" в Украине бы восприняли как черную метку Банковой. Что усилило бы позиции противников Зеленского на обоих флангах прозападного спектра - от Порошенко до грантовых активистов.

То есть еще до выхода фильма он стал элементом давления на Офис президента. И, не исключено, что прямого шантажа украинских властей по ряду вопросов, интересующих Запад.

Судя по тому, что с тех пор премьеру расследования несколько раз переносили, нельзя исключать, что "под ковром" идут сложные процессы согласования интересов, где фильм о "вагнеровцах" - лишь один элемент мозаики.

В начале весны журналист Дмитрий Гордон заявил, что расследование выйдет 15 марта. Однако в самой британской структуре даты не подтвердили. А Гордон потом перенес премьеру на 5 апреля.

Параллельно этим заявлениям автор предстоящего кино Христо Грозев находился в Киеве и брал интервью у тех, кто мог что-то знать. Например, у Порошенко и других политиков-журналистов дружественного экс-президенту разлива.

Чуть позже Грозев покинул Украину и взял комментарий по этой теме у бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного, который находится в бегах.

Ситуация на Донбассе к тому времени была очень напряженной. Украина стала стягивать военную технику к линии фронта, после чего Россия начала двигать к украинской границе свои войска. В этот момент Зеленскому позвонил Байден. Затем президент США поговорил с Путиным.

После этого с фильмом о "вагнеровцам" произошли новые метаморфозы: Грозев перенес выход расследования (причем только текстовой версии, а не фильма) на начало мая и дал, что там не будет информации о роли украинских властях.

"Конечно, задаются вопросы, почему операция была остановлена в конце, но наша цель – не найти мнимых или реальных предателей. Это будет на потом, скорее всего, не для нас будет задача. Наш фильм именно о том, как проводилась эта операция, – как она произошла, как готовилась, была ли она вообще (потому что это ставится под сомнение) и что было бы, если бы она закончилась по плану", - сказал Грозев.

А в начале мая он сказал, что дата выхода фильма переносится на осень. А "в ближайшие недели" выйдет текстовая часть расследования.

Задержку с показом фильма Грозев объяснил ограничениями на передвижения, вызванных карантином, а также из-за длительных процедур подтверждения достоверности данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

Но действительно ли это стало причиной постоянных отсрочек по выходу фильма?

"Чтобы не было в пользу России"

О вероятных причинах неторопливости британских расследователей пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"Bellingcat снимала много расследований относительно событий в Украине и России. И всех их объединяет одно - они так или иначе работали против российской власти. Ни одно из них не было выгодно России.

Что касается спецоперации по вагнеровцам (само проведение, которой, к слову в Украине официально отрицается), то по ней есть две версии.

Первая (на ней настаивают люди Порошенко, Богдан и Бутусов) - целью спецоперации (в которой участвовали украинские, американские и турецкие спецслужбы) была посадка самолета с вагнеровцами в Киеве, но она сорвалась потому что по просьбе Ермака дату вылета из Минска перенесли, а затем кто-то из Офиса президента слил данные о ней Лукашенко и вагнеровцев задержали в Беларуси.

Вторая - никто никакую информацию Лукашенко не сливал. А изначально это была совместная операция украинских, западных и белорусских спецслужб. И по замыслу "принять" вагнеровцев должны были в Минске, чтоб обвинить Россию в подготовке силового сценария на белорусских выборах. Таким образом Лукашенко хотел обезопасить себя от давления Запада после выборов. А Запад хотел столкнуть лбами Бацьку и Путина, чтоб Путин отказал белорусскому президенту в поддержке после выборов.

С этой целью "вагнеровцев" по плану еще до выборов должны были экстрадировать в Киев, что разрушило бы отношения России и Беларуси. И имело бы фатальные последствия для Лукашенко с учетом последующих событий. Но Бацька решил выдержать паузу и придержал у себя вагнеровцев до выборов. А после них, когда начался накат Запада, а Россия наоборот поддержала белорусскую власть, Лукашенко отправил вагнеровцев в Россию с извинениями.

Так вот.

Любая из этих версий выгодна российской власти. Так как четко показывает, что Москва не была причастна к засылке вагневровцев в Минск и что это спецоперация, затеянная совместно западными и украинскими спецслужбами. Причем по первой версии это вообще по сути поптыка похищения граждан России, организованная (если верить Бутусову, Порошенко и Ко) при прямом участии украинских и американских государственных структур.

Естественно, Россия моментально будет использовать эту информацию (тем более подтвержденную Bellingcat) в своих интересах.

И вероятно именно это и стало определенной проблемой для Bellingcat - как вывернуть тему так, чтоб расследование не было в пользу России. Посмотрим, что получится по итогу. И под каким углом покажут эту историю".