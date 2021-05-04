В Черкассах действовала сеть игорных заведений, к азартным играм допускали только надежных "клиентов". Теперь организаторам грозит штраф до 680 000 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Игорные заведения работали в закрытом режиме с соблюдением правил конспирации. К играм допускали только проверенных "клиентов", которые предварительно договаривались с администратором.

В ходе следствия выяснилось, что организовали игорный бизнес 35-летний мужчина, который действовал вместе с 40-летней женщиной и 25-летним мужчиной.

"Организованная группа лиц создала сеть игорных заведений в Черкассах. Фигуранты арендовали помещения, которые обустроили для осуществления азартных игр и выдачи выигрышей участникам", - говорится в сообщении.

В помещении была необходимая компьютерная техника и бар с алкогольными и безалкогольными напитками.

Сотрудники полиции провели восемь обысков в помещениях игровых залов и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяли компьютерное оборудование и документы, подтверждающие факт незаконного занятия игорным бизнесом, а также материальные ценности на сумму более 500 000 грн и наличных в сумме 477 385 гривен.

На данный момент планируется наложение ареста на изъятое имущество и денежные средства и в дальнейшем объявление фигурантам о подозрении по части 3 статьи 28 ("Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией") и части 1 статьи 203-2 ("Занятие игорным бизнесом") Уголовного кодекса Украины.

Организаторам грозит до 680 000 грн штрафа без права занимать определенные должности на год.

Напомним, 14 июля 2020 года Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о государственном регулировании игорного бизнеса.

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