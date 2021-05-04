Командующий Сил специальных операций США в Европе генерал-майор Дэвид Тейбор вместе с коллегой из аналогичной структуры Украины - генерал-майором Григорием Галаганом посетили 73-й морской центр спецназа имени кошевого атамана Антона Головатого.

Цель визита - увидеть и оценить уровень военного сотрудничества, подготовки и взаимодействия между морскими подразделениями сил специальных операций Украины и США. Об этом сообщает пресс-служба украинского морского центра.

Важность поддержки США как ключевых партнеров Украины отметил командующий силами спецназначения ВС Украины Григорий Галаган. "Общее стремление нашего государства и его партнеров к существенным качественным изменениям является залогом дальнейшего развития как и морской компоненты так и Сил специальных операций в целом.

Приобретение новых возможностей - необходимое условие для обеспечения комплекса выполнения задач, стоящих перед нами. И немалую роль в этом играет тесное взаимодействие, поддержка и опыт наших партнеров из Соединенных Штатов и их союзников", - отметил Григорий Галаган.

Фото: facebook.com/NavalSOFCenter

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Ранее в Пентагоне заявили, что не чувствуют признаков ухудшения ситуации на границе Украины и России.