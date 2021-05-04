Одна из самых обсуждаемых новостей в мире - развод Билла Гейтса, четвертого самого богатого человека планеты по версии Forbes, с его женой Мелиндой после 27 лет брака, который может вылиться в один из самых громких бракоразводных процессов.

На кону - гигантское состояние и судьба крупнейшего благотворительного фонда размером около 150 миллиарда долларов. Как его будут делить, пока неясно.

Также их расставание, учитывая влияние Гейтса, может сказаться на многих сферах жизни по всему миру.

"Объявление о том, что пара расстается после 27 лет брака, может повлиять на индустрию технологий, обширный портфель предприятий и владений недвижимостью, а также в области глобального здравоохранения, политики в области изменения климата и социальных вопросов, включая равенство женщин", - пишет Bloomberg.

Ананд Гиридхарадас, автор книги "Победители забирают все", также считает, что развод Гейтса не только перевернет жизнь семьи. В книге Гиридхарадас утверждает, что представители глобальной элиты, хотя иногда и занимаются благотворительностью, используют свое богатство и влияние для сохранения систем, которые концентрируют богатство наверху за счет общественного прогресса.

"Развод Гейтсов повлияет на мир бизнеса, образования, здравоохранения, гражданского общества, благотворительности и не только. Это потому, что наше общество совершило колоссальную ошибку, позволив богатству покупать возможность частным лицам принимать квазигосударственные решения", - сказал Гиридхарадас агентству Reuters.

Скорее всего Гейтс, как пишет Daily Mail, будет делить свое состояние с супругой, так как у пары не было брачного контракта.

Причина их разрыва, после почти трех десятков лет вместе, остается загадкой, но Мелинда ранее говорила, что ее мужу было трудно совмещать работу и семью. В изменах ни он, ни она замечены не были, во всяком случае публично.

В "Твиттере" Гейтсы сообщили, что не видят дальнейшего роста в качестве супружеской пары, но продолжат вместе заниматься благотворительностью.

Коронавирусный скандал вокруг Фонда Гейтса

Между тем именно созданный 20 лет назад многомиллиардный фонд, который занимается улучшением здравоохранения и сокращением нищеты по всему миру, может оказаться в центре раздела имущества.

"Сами они убеждают, что останутся сопредседателями и попечителями фонда. То есть якобы не будут его делить, а разделят остальное состояние. В то же время для Билла и Мелинды Гейтс разделение активов потенциально представляет большую проблему, чем, скажем, раздел 150-миллиардного состояния Джеффа Безоса, которое в основном было сосредоточено в акциях Amazon. Собственный капитал Билла Гейтса принадлежал Microsoft, но акции производителя программного обеспечения сейчас, вероятно, составляют менее 20% его активов. За эти годы он переместил большую часть своей доли в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, и его точная доля не разглашается с тех пор, как он покинул совет директоров Microsoft в прошлом году. Самым большим активом Гейтса является Cascade Investment, холдинговая компания, которую он создал на выручку от продажи акций и дивидендов Microsoft, которой управляет Майкл Ларсон. Через Cascade Гейтс имеет интересы в сфере недвижимости, энергетики и гостеприимства, а также участвует в десятках публичных компаний, включая Канадскую национальную железную дорогу и Deere & Co. Большой вопрос, касающийся фонда пары и семейного офиса, заключается в том, в какой степени они планируют работать вместе в будущем", - сказал "Стране" американский журналист Девон Пендлтон.

Кстати, во время пандемии фонд оказался в центре "теории заговора" - в адрес предпринимателя прозвучали обвинения в его якобы причастности к распространению коронавируса (с целью продажи вакцин).

Гейт заявил, что подобные обвинения мешают прививочной кампании и могут продлить пандемию. Фонд Гейтса и ранее сталкивался с недоверием людей к вакцинам.

К примеру, во время борьбы с полиомиелитом в таких странах, как Пакистан и Нигерия, были распространены слухи о небезопасности препарата - якобы он может привести к бесплодию.

Экс-глава Microsoft считает, что коронавирус стал частью повседневной жизни - "так же, как землетрясения, торнадо или климатические изменения". Сейчас мир не готов к следующей пандемии, которая может быть "в десять раз хуже", заявил Гейтс. "Надеюсь, через два года все будет по-другому. Вакцины, тесты, лекарства, эпидемиология, мониторинг - многое еще можно сделать", - отметил он.

Может опуститься на 17 место в Forbes

В ходатайстве о разводе, которое было подано в Верховный суд Вашингтона Мелинда просила судью расторгнуть брак "в дату, указанную в договоре о раздельном проживании". Контракт о раздельном проживании не был включен, поэтому дата не ясна.

При отсутствии брачного соглашения единственным соглашением, касающимся развода, является договор о раздельном проживании. И Билл, и Мелинда наняли крупные юридические фирмы для оказания помощи в разводе. Мелинда представлена ​​командой из четырех юристов из Нью-Йорка из двух отдельных фирм.

Гейтс представлен тремя адвокатами из Лос-Анджелеса, один их которых является давним партнером друга Билла, миллиардера Уоррена Баффета.

Пале развода Мелинда Гейтс может стать одной из самых состоятельных женщин мира

"Юристы говорят, что Гейтсы необязательно разделят состояние 50 на 50. Суды могут присудить больше или меньше, в зависимости от того, что является справедливым. А итог раздела имущества может так и остаться тайной, потому что оно может быть скрыто за частными контрактами", - говорит Пендлтон.

Если Гейтсы все же разделят свое состояние пополам при разводе, 65-летний Билл может упасть примерно до 17-го места в рейтинге миллиардеров Forbes, а 56-летняя Мелинда стать одной из самых состоятельных женщин мира.

Состояние пары включает в себя несколько дорогих поместий, среди которых дом в штате Вашингтон и недвижимость в Калифорнии, Флориде, Вайоминге и Массачусетсе.

По данным CNBC, Гейтсу принадлежит 1,37 процента выпущенных акций Microsoft, стоимость которых превышает 26 млрд долларов. Он также делает инвестиции через свой частный офис Gates Ventures.

У супругов - десятки домов в США на сотни миллионов долларов.

Главный среди собственности пары - их семейный дом, известный как Xanadu 2.0. Особняк площадью более 6 тысячи квадратных метров выходит на озеро Вашингтон.

Дом Гейтсов в штате Вашингтоном стоит 125 млн долларов

Гейтс купил участок в 1988 году за 2 млн долларов и потратил семь лет на строительство дома своей мечты - стоимостью 63 млн долларов. Стройка вдоль живописного озера разозлила некоторых соседей, на что миллиардер ответил бесплатными мойками автомобилей и предоставил свою строительную бригаду для помощи в небольших проектах в близлежащих домах.

Сейчас дом стоит 125 млн долларов. Также Гейтс владеет ранчо за 59 млн долларов в Веллингтоне во Флориде, который считается зимней конной столицей мира и является сезонной игровой площадкой для семей ряда миллиардеров - Майкла Блумберга, покойного Стива Джобса.

Семья также владеет ранчо Buffalo Bill за 9 млн долларов в Вайоминге, тремя домами в Калифорнии за 60 млн долларов. Также у Гейтсов тысячи гектаров земли по всей Америке.

Билл известен своей любовью к автомобилям - в его доме в Сиэтле гараж на 30 машин, среди которых Porsche 930 Turbo, Jaguar XJ6 и Ferrari 348.

Служебный роман

Гейтс познакомился с будущей супругой на деловом ужине в 1987 году, когда Мелинда пришла работать менеджером в Microsoft. Коллеги начали встречаться, и, как рассказывал Билл, через некоторое время вопрос встал ребром - расходиться или жениться.

Мелинда вспоминала, что методичный Билл расписал на доске плюсы и минусы женитьбы.

В итоге они сыграли свадьбу в 1994 году на гавайском острове Ланаи. Билл арендовал все местные вертолеты, чтобы на торжество не могли прилететь непрошенные гости.

У них родилось трое детей - 25-летняя Дженнифер Катарин, 21-летний Рори Джон и 18-летняя Фиби Адель.

Пара хвалилась, что в их семье царит равноправие. Мелинда вспоминала, как в один из вечеров поняла, что все еще занята на кухне. Тогда как остальные члены семьи – муж и трое детей – уже давно занимались своими делами после ужина. С тех пор супруга Гейтса ввела правило: "Никто не уйдет с кухни, пока я отсюда не уйду!".

В одном из своих недавних интервью Мелинда подтвердила, что посуду они моют вместе с Биллом до сих пор.

Школа их старшей дочери находилась далеко от дома. Мелинда была против тратить столько времени на дорогу, но Билл настоял. Он пообещал, что сам будет возить дочь в школу. И действительно стал это делать регулярно. В конце учебного года к Мелинде подошла одна из мам одноклассников и сказала, что благодаря Биллу ее муж тоже возил ребенка в школу:

"Если Билл Гейтс, генеральный директор Microsoft, может отвезти своего ребенка в школу, то можешь и ты!"

Мелинда Гейтс считает, что у женщины в декрете слишком много обязанностей и при этом полностью отсутствует оплата труда. За то время, что женщина сидит с ребенком, она могла бы освоить профессию или получить, например, степень бакалавра. Мелинда - одна из самых рьяных поборников гендерного равенства и разделение обязанностей в браке.

В своем посте в Instagram Мелинда утверждает: для достижения гендерного равенства даже Соединенным Штатам может понадобиться еще 208 лет. По ее мнению, все больше женщин должны занимать высокие должности, контролировать ресурсы и формировать политику. В 2017 году Мелинда Гейтс заняла пятое место в списке 100 самых влиятельных женщин мира по версии Forbes.