Во вторник, 4 мая, в столице Мексики Мехико в результате обрушения метромоста погибло 20 человек, ранее было известно только о 15 погибших. 49 пострадавших были доставлены в больницы.

Об этом сообщает El Universal.

Мэр столицы Клаудия Шайнбаум сообщила, что к спасательным работам подключили подъемный кран, до его прибытия работы прерывали из-за риска новых обрушений. На данный момент известно уже о 20 погибших в результате аварии, около 70 человек получили травмы. 49 пострадавших были госпитализированы, из них 38 удалось идентифицировать.

Как сообщает "РИА Новости" полиция не пускает к месту обрушения метромоста в Мехико ближе, чем на 100 метров никого, кроме представителей экстренных служб.

