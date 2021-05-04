После обрушения метромоста в Мехико почти 50 человек были доставлены в больницы. Фото: twitter.com/taegishrine

Во вторник, 4 мая, в столице Мексики Мехико в результате обрушения метромоста погибло 20 человек, ранее было известно только о 15 погибших. 49 пострадавших были доставлены в больницы.

Об этом сообщает El Universal.

Мэр столицы Клаудия Шайнбаум сообщила, что к спасательным работам подключили подъемный кран, до его прибытия работы прерывали из-за риска новых обрушений. На данный момент известно уже о 20 погибших в результате аварии, около 70 человек получили травмы. 49 пострадавших были госпитализированы, из них 38 удалось идентифицировать.

Как сообщает "РИА Новости" полиция не пускает к месту обрушения метромоста в Мехико ближе, чем на 100 метров никого, кроме представителей экстренных служб.

В Мехико обрушился метромост. Скриншот из твиттера

В Мехико обрушился метромост. Скриншот из твиттера

В Мехико обрушился метромост. Скриншот из твиттера

В Мехико обрушился метромост. Скриншот из твиттера

Напомним, в 2018 году в Италии внезапно рухнул мост с автомобилями, в результате погибли десятки человек.

Также сообщалось, что в Брюсселе обрушился мост через городской канал.

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