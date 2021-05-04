Во вторник, 4 мая, в столице Мексики Мехико в результате обрушения метромоста погибло 20 человек, ранее было известно только о 15 погибших. 49 пострадавших были доставлены в больницы.

Об этом сообщает El Universal.

Мэр столицы Клаудия Шайнбаум сообщила, что к спасательным работам подключили подъемный кран, до его прибытия работы прерывали из-за риска новых обрушений. На данный момент известно уже о 20 погибших в результате аварии, около 70 человек получили травмы. 49 пострадавших были госпитализированы, из них 38 удалось идентифицировать.

Как сообщает "РИА Новости" полиция не пускает к месту обрушения метромоста в Мехико ближе, чем на 100 метров никого, кроме представителей экстренных служб.

A tragedy occurred, the metro on line 12 with the bridge in Mexico City fell, there are many injured and people trapped in the wagons, I hope their relatisituation.ot in that situation



#MetroCDMX #Linea12 pic.twitter.com/zxVZ05iVp6 — Yessi 🇲🇽 (@HamiltonYessica) May 4, 2021

I'm really scared, the subway almost fell on me while I was driving my car... It's fortunate that i have accelerated but God! I'm in shock... #MetroCDMX #Linea12 #lineadorada #Tlahuac pic.twitter.com/wzuracyMMy — Byul Hara (@ByulHara) May 4, 2021

Напомним, в 2018 году в Италии внезапно рухнул мост с автомобилями, в результате погибли десятки человек.

Также сообщалось, что в Брюсселе обрушился мост через городской канал.