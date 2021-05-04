Президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Обрадор и его коллега из Гватемалы Алехандро Джамматтеи публично принесли свои извинения народу майя.

Об этом сообщает Еadaily.

Власти двух стран официально извинились перед народом майя во время торжественной церемонии в понедельник, 3 мая, за нанесенный вред как во время испанской колонизации, так и во время независимости Мексики.

"Здесь, в соответствии с этическим императивом правительства, но также и по собственному убеждению, мы приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные злоупотребления, которые были совершены частными лицами и национальными и зарубежными властями во время конкисты (испанской колонизации Америки), за три века колониального владычества и двести лет независимой истории Мексики", - сказал президент Андреас Мануэль Лопес Обрадор.

Цивилизация древних майя пришла в упадок к моменту открытия Америки. Ее города и поселения находились на территории таких современных государств как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор. На данный момент в Мексике и странах Центральной Америки проживает около 5 млн майя.

Напомним, ученые выяснили, почему индейцы майя покинули обжитые города Южной Америки.

Также сообщалось, что в джунглях Гватемалы разворовывают гробницы цивилизации майя.