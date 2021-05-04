В Украине за время пасхальных выходных в 10 областях не сделали ни одной прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в сети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным за понедельник, 3 мая было привито 919 человек по всей Украине. Теперь в стране 756 022 человека вакцинировано.

Больше всего прививок сделано за сутки в Николаевской - 174 и Киевской областях - 157.

Список областей, где за выходные не вкололи ни одной дозы вакцины:

Винницкая;





Ивано-Франковская;





Луганская;





Львовская;





Одесская;





Ровенская;





Тернопольская;





Херсонская;





Хмельницкая;





Черниговская.

В лист ожидания вакцинации в Украине записались уже 512 472 человека.

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Как сообщала "Страна", число зараженных коронавирусом жителей Украины может вдвое превышать официальную статистику. Социологи в ходе опроса выяснили, что в Украине за месяц возросло число тех, кто готов вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что в Индии пациенты с коронавирусом поступают в больницы каждые 20 минут. Пациенты умирают на больничных койках, в машинах скорой помощи и на стоянках на улице.