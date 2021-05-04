В Украине вакцинация идет медленно. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

В Украине за время пасхальных выходных в 10 областях не сделали ни одной прививки против коронавируса COVID-19.

Об этом сообщил в сети министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным за понедельник, 3 мая было привито 919 человек по всей Украине. Теперь в стране 756 022 человека вакцинировано.

Больше всего прививок сделано за сутки в Николаевской - 174 и Киевской областях - 157.

Список областей, где за выходные не вкололи ни одной дозы вакцины:

  • Винницкая;

  • Ивано-Франковская;

  • Луганская;

  • Львовская;

  • Одесская;

  • Ровенская;

  • Тернопольская;

  • Херсонская;

  • Хмельницкая;

  • Черниговская.

В лист ожидания вакцинации в Украине записались уже 512 472 человека.

Данные министра здравоохранения Украины Максима СтепановаДанные по прививкам против коронавируса в Украине

Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official

Как сообщала "Страна", число зараженных коронавирусом жителей Украины может вдвое превышать официальную статистику. Социологи в ходе опроса выяснили, что в Украине за месяц возросло число тех, кто готов вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, что в Индии пациенты с коронавирусом поступают в больницы каждые 20 минут. Пациенты умирают на больничных койках, в машинах скорой помощи и на стоянках на улице.

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