Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил, который стал автором доклада о связях экс-президента США Дональда Трампа с Россией, во время его президентства предоставил ФБР еще один такой документ.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники

В издании предполагают, что после того как Стил составил свой первый доклад в 2016 году, он продолжил контакты с ФБР после инаугурации Трампа в следующем году. Экс-разведчик предоставлял американским властям необработанные разведданные через свою компанию Orbis Business Intelligence.

Во втором докладе содержится информация о том, как Москва вмешивалась в американские выборы. В частности речь идет о связях бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией. Кроме того, в документе рассказываются компрометирующие сведения о России и Трампе.

Напомним, в начале 2017 года американские СМИ опубликовали доклад о вероятном компромате "российских агентов" на тогда действующего президента США Дональда Трампа, его автором был Кристофер Стил. "Страна" подробно анализировала документ.

Также сообщалось, что Трамп призывал посадить Стила в тюрьму и назвал его "больным лжецом, которому заплатила Хиллари Клинтом и демократы".