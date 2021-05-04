Охранники ранили вооруженного человека, пытавшегося на авто прорваться на территорию штаб-квартиры ЦРУ в США. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на ФБР.

Вечером 3 мая мужчина вышел с оружием из своего автомобиля возле штаб-квартиры ЦРУ в Маклине, штат Вирджиния.

По данным телеканалов NBC и CNN подозреваемый "участвовал в многочасовом противостоянии с полицией после того, как попытался въехать на объект ЦРУ без надлежащего доступа".

Два чиновника сообщили NBC, что этот человек был психически неуравновешенным и ранее уже пытался проникнуть на территорию ЦРУ.

В итоге налетчик был ранен и затем госпитализирован.

Как сообщала "Страна", один из бывших глав ЦРУ Бреннан объявил, что ему стыдно быть белым мужчиной.

Напомним, что Сенат США утвердил на посту директора ЦРУ Уильяма Бернса. В 2005-2008 годах о работал послом США в России. У сенаторов от обеих партий с самого начала не было возражений против этой кандидатуры.

Ранее пресс-секретарь президента России обвинил Навального в работе на ЦРУ.