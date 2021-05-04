В столице Мексики, городе Мехико рухнул столичный Метромост, по которому в этот момент ехал пассажирский поезд. Трагедия произошла в районе станций Оливос и Тесонко. В результате ЧП на железной дороге погибли 15 человек, 80 пострадали. Об этом передает издание El Universal со ссылкой на экстренные службы Мексики.

На месте работают волонтеры-медики и спасатели, также сюда выехала мэр города, Клаудиа Шейнбаум. Именно она и озвучила последние данные о жертвах трагедии (погибло 15 человек, а ранее сообщалось о смерти шестерых - Ред.)

По предварительным данным органов безопасности, станция Оливос обрушилась после того, как проезжающая под мостом машина столкнулось с одной из опор моста. После чего строение обрушилось вместе с проходящим по нему поездом метро.

В настоящий момент район обрушения метромоста полностью оцеплен, все подъезды и дороги перекрыты, пропускают только машины экстренных служб.

Правительство Мексики поручило городским властям отправить всех пострадавших в больницы общего профиля в Тлауаке и Истапалапа.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныци" ежемесячно поднимают цены билетов. Общее подорожание к концу года планируется на 16%.

Напомним, что на майские сотрудники полиции устроят рейды в поездах, чтобы ловить нарушителей карантина.