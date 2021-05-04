По состоянию на утро 4 мая, число зараженных в мире перевалило за 153 миллиона, фото: arcgis.com

По состоянию на утро вторника, 4 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 2 472 человека. 

Напомним, что 3 мая, в стране было выявлено всего 2 758 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки вновь упало на 286 человек. 

Умерли за отчетные сутки 166 человек (с начала эпидемии 44 916 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в сети.

Данные по коронавирусу в Украине на 4 мая 2021 года

Выздоровели за последние сутки 7 815 человек (с начала эпидемии - 1 689 630 человек - Ред.).

Среди новых зараженных 122 ребенка и 22 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (324 человека), Черкасской области (253), Днепропетровской области (220), Харьковской области (191) и Одесской области (168). 

Ранее мы сообщали, в Индии пациенты с коронавирусом поступают в больницы каждые 20 минут.

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