В работе приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok 3 марта наблюдаются сбои. Их фиксируют в странах по обе стороны Атлантики.

Об этом говорят данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Согласно информации сервиса, сбои начались с 10:37 по времени восточного побережья США (17:37 по Киеву). Наиболее активно о неполадках сообщают пользователи из США, Канады, Великобритании, Германии, Франции и Испании. Также на проблемы с приложением жаловались и жители Украины.

У 74% сообщивших о неполадках пользователей имеются проблемы с просмотром видео, 18% не могут зайти в свою учетную запись, еще 7% не могут опубликовать в соцсети файлы.

Запущенная в середине 2018 года китайская социальная сеть TikTok, принадлежащая компании ByteDance, в настоящее время является одной из наиболее популярных, уступая лишь Facebook и Instagram.

Напомним, в марте аккаунт в TikTok появился у "Страны".

В конце апреля мы сообщали о сбое в работе сразу двух популярных сервисов: Facebook Messenger и Instagram.