Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров впервые за долгое время опубликовал собственное фото. До этого в последний раз он выкладывал свой портрет в апреле 2018 года.

Свежее фото появилось в Инстаграме российского миллионера 3 мая.

В кадре Дуров сидит на крыше здания в Дубае в позе лотоса и мечтательно смотрит вдаль. При этом его торс обнажен.

"Внешний мир - это отражение внутреннего. Апрель 2021 г." - подписал снимок предприниматель.

Новый пост Павла Дурова

Правда, некоторые подписчики усомнились в том, что фото сделано в прошлом месяце, так как на Павле такие же черные спортивные штаны, как на снимке трехлетней давности из пустынной фотосессии.

Пост 2018 года

Несмотря на сомнения в новизне фото, за восемь часов оно собрало без малого 103 тысячи лайков.

Многие подписчики принялись в комментариях шутить. Например, один посоветовал Дурову дать интервью Юрию Дудю, другой потребовал выложить программу тренировок, чтобы получить такой же прокачанный торс, а подписчица женского пола поинтересовалась, не нужна ли маме Павла невестка.

Ранее "Страна" приводила мнение банкира Олега Тинькова, который считает, что Дуров в ближайшие 10 лет самым богатым россиянином.

Также мы цитировали слова самого Дурова о том, почему Facebook хуже Telegram.