На заседании Совета безопасности ООН, который пройдет 5 мая, выступят трое очевидцев Одесской трагедии 2 мая 2014 года.

Об этом сообщили в Telegram-канале постоянного представительства России в ООН.

"В проводимом нами 5 мая заседании Совбеза по "Формуле Арриа" примут участие Алексей Албу, Сергей Киричук и Дмитрий Фучеджи, непосредственно находившиеся на месте трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Их дополнят Анна Тув, столкнувшаяся с действиями украинских радикалов на Донбассе, и Ростислав Ищенко, подвергшийся их преследованиям в Киеве", - говорится в сообщении.

Свидетельства очевидцев, согласно сообщению, необходимы для составления "правильного впечатления о том, что можно и чего нельзя ожидать" от Киева.

"Мы хотим, чтобы наши коллеги по Совету взглянули в глаза тем, кто на себе прочувствовал, что изменилось на Украине после Майданного переворота и услышали их рассказы от первого лица. Ведь без понимания подоплеки всего произошедшего и происходящего у наших соседей очень сложно адекватно оценить перспективы урегулирования внутриукраинского конфликта да и вообще составить правильное впечатление о том, что можно и чего нельзя ожидать от сегодняшних майданных властей", - говорится в сообщении постпредставительства РФ в ООН.

Алексей Албу - экс-депутат облсовета Одессы, был в числе участников событий на Куликовом поле в Одессе.

Дмитрий Фучеджи - экс-замначальника управления МВД Украины в Одесской области. Фучеджи, в силу своей должности, считается одним из ключевых свидетелей по делу 2 мая, который может знать о подоплеке произошедшего. Вскоре после тех событий он покинул Украину. В украинских СМИ сообщалось, что он получил гражданство РФ и потому Россия отказывается его экстрадировать.

Еще в 2014 году он сделал ряд заявлений по событиям 2 мая. Как сказал Фучеджи в интервью российскому ТВ, от милиции тогдашний губернатор области Немировский требовал разогнать палаточный городок антимайдановцев. А после того как в МВД отказались это сделать, решили прибегнуть к помощи отрядов майдановцев, которых координировал Парубий (в то время - и.о. секретаря СНБО).

В Украине Дмитрия Фучеджи подозревают в превышении служебных полномочий во время штурма городского управления милиции 4 мая 2014 - тогда он принял решение освободить и выпустить задержанных на Куликовом поле "антимайдановцев" (подробнее об этом можно прочитать здесь).

Напомним, в этому году одесситов пускали почтить память погибших 2 мая через "фильтрационные пункты".