Социальная сеть Twitter сделала общедоступным сервис голосовых чатов Spaces. С осени он тестировался с привлечением ограниченного числа пользователей. Новый сервис - это по сути аналог Clubhouse, позволяющий создавать виртуальные комнаты для голосового общения в режиме онлайн.

О нем сообщает сайт CNBC.



Тестирование голосовых чатов Spaces стартовало в ноябре 2020 года, в нем участвовало небольшое число пользователей Twitter. Теперь же сервис доступен всем обладателям гаджетов с Android и iOS.

Чтобы создавать комнаты, у пользователя должно быть не менее 600 подписчиков. Оказавшись внутри виртуальной комнаты, пользователи смогут отправлять сообщения автору. Администратор комнаты имеет возможность приглашать и удалять участников и отвечать на их вопросы.

Кроме того, разработчики анонсировали новую функцию под названием Ticket Spaces. С ее помощью пользователи смогут создавать виртуальные комнаты, для присоединения к которым потребуется купить билет. Эта функция будет инструментом монетизации для авторов контента, а также стимулом для более активного голосового общения с подписчиками. По заявлению компании, автор будет получать большую часть суммы от продажи билетов, а сервис оставит себе небольшую часть.

В ближайшие месяцы функция Ticket Spaces станет доступна ограниченному числу пользователей Twitter.

Spaces стал одним из ведущих игроков на быстрорастущем рынке голосовых социальных сетей. С конца прошлого года этот формат общения стал пользоваться большой популярностью после взлета голосовой соцсети Clubhouse. Spaces будет играть ключевую роль в реализации амбициозной цели Twitter, в рамках которой социальная сеть намерена расширить ежедневную базу активных пользователей до 315 млн человек к концу 2023 года.

Twitter не единственная компания, работающая над собственным аналогом Clubhouse. В прошлом месяце Facebook объявил о создании аналогичной функции в своих сервисах.

Также основатель Telegram Павел Дуров анонсировал, что уже в мае в мессенджере появится функция групповых видеозвонков.