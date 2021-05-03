Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет, проведенных в браке

Об этом сообщает BBC

Билл и Мелинда Гейтс объявляют о разводе через 27 лет, заявив, что "мы больше не верим, что сможем расти вместе как пара"

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак", - написала пара в Твиттере.

Они познакомились в конце 1980-х, когда Мелинда присоединилась к фирме Билла Microsoft. У них трое детей.

Они совместно управляют Фондом Билла и Мелинды Гейтс.

Билл Гейтс - четвертый самый богатый человек в мире по версии Forbes.

Напомним, Гейтс предрек, что количество заболевших COVID-19 удастся резко сократить в 2022 году. По его мнению, обмен вакцинами будет расти, а число случаев заболевания COVID-19 удастся существенно сократить.

Ранее "Страна" писала, как Билл Гейтс предостерег людей от покупки биткоинов. "Если у вас меньше денег, чем у Илона (Маска), вам, вероятно, нужно быть осторожными. У Илона куча денег, и он очень продвинутый, так что я не переживаю, что его биткоины будут хаотично расти и падать", - заявлял Гейтс.