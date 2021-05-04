В понедельник, 3 мая, во Всемирный день свободы прессы США призвали к правосудию в отношению погибших украинских журналистов, в частности Пала Шеремета, Вадима Комарова и Георгия Гонгадзе.

Соответствующее обращение пресс-атташе посольства США в Украине Дэниела Лангенкемпа обнародовано на странице ведомства в Facebook.

"Сегодня, во Всемирный день свободы прессы, Соединенные Штаты осуждают угрозы, преследования и насилие в отношении журналистов и работников средств массовой информации.

Мы призываем к осуществлению правосудия в отношении журналистов, таких как Павел Шеремет, Георгий Гонгадзе, Вадим Комаров и другие. Сегодня мы чтим их и принцип свободы прессы", - сказал Лангенкемп.

Напомним, Георгий Гонгадзе основал интернет-издание "Украинская правда" и стал первым его главным редактором в апреле 2020 года, через полгода он исчез. Через полтора месяца в лесу было найдено обезглавленное тело, в котором друзья и жена узнали журналиста. О подробностях дела писала "Страна".

Также сообщалось, что журналист Павел Шеремет погиб летом 2016 года, когда машина, в которой он находился, взорвалась в центре Киева. В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. При этом ни один из них своей причастности к убийству не признает.

Вадим Комаров - черкасский журналист, который умер после жестокого избиения в мае 2019 года.