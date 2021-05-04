Россиянка Тамара Тансыккужина отстояла титул чемпионки мира по международным шашкам, который носит с 2019 года. Она выиграла у польки Наталии Садовской несмотря на действия организаторов, которые во время одного из поединков турнира 27 апреля убрали флаг РФ.

Об этом сообщает РИА Новости.

Борьба за мировую корону по международным шашкам длилась с 23 апреля по 3 мая в Польше между Тансыккужиной и Садовской.

Садовская вела по ходу матча. В партии, во время которой произошел инцидент с флагом, Тансыккужина уступила своей сопернице. Тансыккужина сдержанно прокомментировала случай с флагом.



"Даже не знаю, о чем они думали, когда поступали так. Импульсивное, неверное решение. Я думаю, что это сказалось на ходе партии", - сказала шашистка.

Однако в дальнейшем россиянка все же смогла сократить разрыв и сравнять счет. Перед последней партией он составлял 54-54.



К концу матча 3 мая спортсменки сыграли вничью шесть раз подряд: классическую партию, три быстрые и две партии блиц. Исход матча решился в очередной партии блиц.



Как писала "Страна", Садовская поступила благородно в ответ на выходку в флагом: она убрала со стола флаг своей страны.

Между тем организаторы матча оправдались тем, что убрать флаг потребовало Всемирное антидопинговое агентство.