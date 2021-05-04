Украинская сторона готова поменять формат переговоров по Донбассу, но окончательное решение будет принято после возможных встреч президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байдена, а также встречи украинского лидера Владимира Зеленского со своим российским коллегой.

Об этом представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в эфире "Украина 24"

"Но если мы увидим, что это или попытка как-то отойти от главного вопроса о мире на Донбассе или попытка скрыть свои истинные намерения, я буду поддерживать, не только поддерживать, а сам буду просить - выходить из минского формата, потому что все уже было сделано, чтобы его реанимировать, но, к сожалению, не получилось. Значит надо искать другие форматы", - сказал Кравчук.

По его мнению, есть несколько возможных вариантов изменения работы ТКГ: полный выход их минского формата или перенос площадки, возможно в Европу. Такие изменения, как считает Кравчук, могут вывести состав на более высокий уровень, а принимаемые решения сделать обязательными для исполнения в соответствии с нормами международного права.

Однако окончательное решение Украина готова принять после предполагаемой встречи президента США Байдена с президентов РФ Путиным, и встречей президента Украины Зеленского с лидером РФ.

"Вот после всех этих встреч и принятых решений мы тогда сможем окончательно принять нашу позицию по минским переговорам", – резюмировал Кравчук.

Напомним, в апреле президент Украины заявил о необходимости переписать Минские соглашения и привлечь к "нормандскому формату" США и Канаду.

Также сообщалось, что в Кремле изменение Минских соглашений считают невозможным.