В "Укравтодоре" рассказали подробности обвала 3 мая близ села Гаек Каменка Бугского района Львовской области аварийного моста, которому уже 61 год. Также в организации показали, как объехать рухнувшую переправу.

Пост на эту тему появился в Фейсбуке "Укравтодора".

Мостовой переход через реку Западный Буг находится на автомобильной дороге Н-17 Львов - Радехов - Луцк. Он был построен в 1960 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. В результате обрушения моста никто не пострадал.

Сейчас организован объезд аварийного участка трассы по следующей схеме (направление из Львова):

поворот налево у города Каменка-Бугская, проезд автодорогой Т14-25 в город Жовква;

далее по дороге Р-15 в город Червоноград.

В обратном направлении действует аналогичная схема движения.

В организации рассказали, что мост более пяти лет находится в предаварийном состоянии. В прошлом году его включили в список национальной программы восстановления мостов. Реконструкция переправы была запланирована на этот год. Работы должны были начаться уже в ближайшие месяцы.

В 2020 году Служба автомобильных дорог во Львовской области провела тендер на изготовление проектно-сметной документации. Победителем тендера стала компания ООО "СИНК ПЛЮС Микки". Ориентировочная стоимость реконструкции предполагалась в размере 74 млн грн.

В "Укравтодоре" заверили, что проект реконструкции уже в ближайшее время представят техсовету организации и секции 5 ГосдорНИИ. После этого будет оперативно определен подрядчик и в максимально короткие сроки начнутся строительные работы.

"В прошлом году у нас уже была ситуация, когда из-за обвала моста были вынуждены оперативно строить новый. Речь идет о мосте через реку Чертомлык на трассе Н-23 Кропивницкий - Запорожье в Днепропетровской области. За 7 месяцев переправа была полностью восстановлена. Аналогично будет реконструирована переправа через Западный Буг: оперативно и качественно", - пообещали в организации.



Ранее "Страна" показывала фото с места обрушения моста через Западный Буг.

Чуть менее года назад мы сообщали, что в Днепропетровской области возле Никополя под весом фуры тоже рухнул мост.