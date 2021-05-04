В Украине "устал" очередной мост. Во Львовской области над речкой Западный Буг рухнул путепровод, который пять лет находился в предаварийном состоянии.

Причем этот мост еще за несколько дней до ЧП пошел трещинами. И власти об этом знали, поручив фирме местного депутата от "Европейской солидарности" решить проблему.

Однако ни дорогу на опасный мост не перекрыли, ни само сооружение не спасли. И, похоже, вообще никаких работ после сигналов от местных жителей никто не проводил.

"Страна" разбиралась в новом происшествии и анализировала, что вообще происходит с мостами в Украине.

Что известно о рухнувшем мосте

Сообщение о том, что упал мост через речку Западный Буг, поступило спасателям после семи часов вечера 3 мая. Происшествие случилось в селе Гаёк - на дороге Н-17, которая ведет из Львова на Радехов и Луцк.

К счастью, машин во время обрушения на мосту не было, поэтому никто не пострадал.

Также опубликовано видео с места обрушения.

Сейчас уже организован объезд. Со стороны Львова - до города Каменка-Бугская, там поворот налево и нужно ехать по дороге на Жовкву. Далее по трассе Р-15 в Червоноград. В обратном направлении - аналогичная схема движения.

Позже разъяснение по случившемуся выпустил "Укравтодор".

Компания заявила, что строению - 61 год, и с момента постройки он ни разу не проходил капитального ремонта. А последние пять лет мост находился в аварийном состоянии.

В конце декабря прошел тендер на составление проекта реконструкции моста. Его выиграла компания "Синк плюс" бывшего главы львовского "Укравтодора" Игоря Завийского. За проект государство уже заплатило около двух миллионов гривен.

Эта компания базируется в Киеве и часто выигрывает подобные тендеры по столице.

В целом реконструкцию оценили в 74 миллиона. Но ремонт с тех пор, как видим, так и не начали. Теперь "Укравтодор" обещает в сжатые сроки найти подрядчика и восстановить мост.

При этом в компании напомнили, что аналогичный "уставший" мост через речку Чертомлык в Днепропетровской области ремонтировали семь месяцев. Сжатые это сроки или нет - вопрос открытый.

Что происходит с этим участком дороги?

Львовский участок трассы H-17 всерьез не ремонтировали уже давно. Больше повезло Волынской области - в августе 2017 там починили последние 60 километров этой трассы.

То есть мост в селе Гаёк на Львовщине остался без капремонта. Как и весь прилегающий участок близ Радехова.

Жители окрестных деревень еще в 2015 году организовывали акции протеста и говорили о том, что часть трассы, где в том числе ныне рухнул мост, находится в ужасном состоянии.

А после ЧП В соцсетях сразу началась полемика, кто виноват в обрушении.

"Порохоботы" атаковали Зеленского - мол, смотрите, к чему привело "Большое строительство".

Сторонники же действующего президента тут же заявили, что это во времена предшественников проводился ремонт моста и он оказался некачественным.

Правда, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян опроверг, что во времена Порошенко мост ремонтировали, хотя саму трассу Львов-Луцк как раз в то время делали.

"На момент ремонта трассы Львов-Луцк данный мост не был аварийным и поэтому ограничились текущим ремонтом покрытия моста. Безусловно, после ремонта всей трассы трафик по ней вырос. Ежегодно "Укравтодор" обязан делать обследования искусственных сооружений и определять их состояние. В прошлом году, по утверждению "Укравтодора", он был включен в перечень мостов, которые подлежат ремонту. Несмотря на неоднократные жалобы, мост находится в неудовлетворительном техническом состоянии - движение ограничено не было и ремонт вовремя не начали", - сказал Омелян в комментарии "Стране".

Правда, как писалось выше, утверждение о благоприятном состоянии моста в прошлом не соответствует действительно - местные жители устраивали по этому поводу акции протеста в 2015 году.

Но суть даже не в этом. В ходе полемики сторонников Порошенко и Зеленского выяснилось, что, оказывается, мост вообще не ремонтировался ни при прежнем президенте, ни при нынешнем.

И вообще, как следует из сообщения "Укравтодора", не ремонтировался со времен советской власти.

Но есть и другой вопрос - почему, зная о ситуации с мостом, его хотя бы не закрыли во избежание несчастных случаев?

"Власть, ты ждешь катастрофы"

Чиновники, как видим, сами признают, что сооружение было аварийным. Но еще интереснее, что об этом их за несколько дней до происшествия предупреждали.

Местный житель Василий Поплавский 30 апреля опубликовал в Facebook фотографии моста и заявил, что он может рухнуть в любой момент.

"Власть, ты ждешь катастрофы", - написал Поплавский. На его фото отчетливо видна трещина на асфальте у основания моста. А также яма на одном из участков этой трещины - вероятное место разлома.

"С четверга на пятницу там существенно просел асфальт, но такой ямы еще не было", - комментирует эти фото житель Радехова Владимир Слободяк.

Другой местный пользователь сообщает, что трещина появилась неделю назад.

Также Поплавский показал полуразрушенное основание моста.

При этом обращает на себя внимание, что асфальт на мосту - в целом новый, ям не видно. То есть сооружение относительно недавно асфальтировали, о чем пишут в соцсетях и местные жители (см. скриншот выше).

В комментариях у автора фотографий отметили губернатора Львовской области Максима Козицкого и аккаунт областного "Укравтодора". И сегодня чиновники подтвердили, что знали о проблеме до падения моста.

"На прошлой неделе Львовская райгосадминистрация обратилась в Службу автомобильных дорог Львовской области для принятия действенных мер по вышеупомянутому автомобильному мосту", - написала в Facebook глава Каменка-Бугского района Христина Замула (в этот район и входит упавший мост).

Пользователи, которые обратились в "Укравтодор" после появления трещины, говорят, что в компании приняли заявку и передали ее подрядчику - частному предприятию "Рома" для принятия мер.

Фирмой "Рома", кстати, руководит львовский областной депутат Роман Демчина из "Европейской солидарности", что прямо указано у него на страничке в Facebook.

Но по факту никто ничего не сделал: аварийный мост обвалился. И, как пишут местные жители, никаких работ после их жалоб на объекте не проводилось.

То есть были конкретные предупреждения автодорожникам - как от граждан, так и от чиновников - что в основании пошли трещины. Их проигнорировали, и мост не закрыли. И здесь, конечно, нужно разбираться уже правоохранителям.

Сколько "уставших" мостов по Украине?

В дорожной госкомпании вчера приводили статистику: по Украине 895 мостов требуют немедленного ремонта, из них 169 - в предаварийном состоянии. В 2020 году "Укравтодор" обновил 158 мостов, и это, как заверяют в компании, гораздо больше, чем в предыдущие годы.

Эти цифры вызывают вопросы.

"Уставший" вчера мост, как признавал "Укравтодор" выше, был аварийным уже пять последних лет. Но почему-то в число реконструируемых за прошлый год не попал. При этом число отремонтированных на бумаге сооружений за 2020 год примерно равно числу по всем объектам, которые могут упасть в любой момент (158 из 169).

И они регулярно падают или еще каким-то иным образом "устают". И началось это, конечно, не сегодня.

Самой нашумевшей историей стало падение столичного Шулявского моста в 2017 году.

По выражению мэра Виталия Кличко, ставшему крылатым, путепровод "устал". Восстановили сооружение только через три года, потратив на ремонт порядка миллиарда гривен. При этом сразу после открытия моста на нем упали фонари.

С Кличко был еще один казус. В 2019 году, сразу после открытия Подольско-Воскресенского моста в Киеве, на нем треснуло стекло, которое постоянно заменяют, но оно из-за недостатков конструкции все равно постоянно трескается.

В непонятном состоянии находится еще один ключевой столичный мост - Метро. Его опоры в аварийном состоянии, о чем рассказывали блогеры еще три года назад. А на днях появилась новая порция настораживающих фотографий.

Столичные власти до 5 мая закрыли этот мост и будут проводить ремонт деформационных швов. В целом капремонт этого и других киевских мостов через Днепр (например, Южного) длится перманентно (детальнее - в материале "Страны" Почему киевские мосты становятся непроездными).

Что же до иных регионов, то самый громкий случай был год назад под Никополем. Там Алексеевский мост рухнул вместе с фурой, которая по нему ехала. Причем произошло это прямо во время пресс-конференции Зеленского, где он рассказывал о программе "Большое строительство".

В декабре мост восстановили.

В сентябре 2019 года рухнула часть путепровода на объездной дороге у Харькова.