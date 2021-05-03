Президент Джо Байден ожидает, что ситуация с распространением в США коронавируса и выработкой коллективного иммунитета к концу лета существенно улучшится.

Такой прогноз глава Белого дома дал на выступлении в Общественном колледже Тайдуотера (Вирджиния), комментируя публикацию в газете The New York Times о том, что коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США из-за большого количества штаммов инфекции и высокой доли отказывающихся от вакцинации.

В материале The New York Times говорится, что по меньшей мере 30% американцев сомневаются в необходимости прививки. При этом, по данным газеты, для формирования коллективного иммунитета к "британскому" штамму коронавируса требуется наличие антител у 80% населения. А для полной победы над пандемией необходим высокий уровень иммунитета у всего человечества.

К тому же, пояснила газета, высокий средний уровень иммунитета не отражает реального положения дел в разных частях такой большой страны, как США, где в одном городе количество людей с антителами, появившимися благодаря вакцинации или после болезни, может быть значительно выше, чем в другом, где люди по каким-то причинам массово отказываются прививаться.

Байден смотрит на ситуацию оптимистичнее.

"Думаю, к концу лета мы будем находиться в положении, которое очень отличается от того, в котором мы находимся сейчас. Идет обсуждение того, что представляет собой коллективный иммунитет, идет ли речь о 70%, 68%, 81% населения. Ситуация такова, что в настоящее время никому старше 16 лет не нужно стоять в очереди (на прививку от коронавируса - Ред.). Я прошу вакцинироваться всех", - призвал Байден.

Ранее "Страна" писала, что в ЕС тоже рассчитывают на появление коллективного иммунитета к середине лета.

Мы также рассказывали, сколько миллионов украинцев нужно привить для коллективного иммунитета.