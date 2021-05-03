В ночь на 3 мая в городе Городня Черниговской области грузовой автомобиль наехал на двух велосипедисток, двигавшихся в попутном направлении. От полученных травм одна из пострадавших умерла.

Об этом сообщается в Фейсбуке полиции Черниговской области.

Обеим жертвам наезда по 33 года. Сбив женщин, водитель скрылся с места аварии. Медики доставили пострадавших в центральную районную больницу Городни, где одна из них скончалась от полученных телесных повреждений.

На место преступления выехали городнянская группа реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта Главного управления Нацполиции в Черниговской области. На дороге правоохранители обнаружили обломки грузового автомобиля и два велосипеда с сильными повреждениями. Следы от колес свидетельствовали о том, что грузовик двигался в направлении государственной границы в пункт пропуска "Сеньковка".

На поиски водителя были ориентированы все наряды Черниговского районного управления полиции, установленные полицейские посты.

Вскоре от пограничников черниговского отряда поступила информация, что через пункт пропуска "Сеньковка" пытается выехать за пределы страны гражданин Турции на грузовом авто с характерными повреждениями. Пограничники задержали водителя до приезда правоохранителей.

Тест на состояние алкогольного опьянения показал, что в организме 36-летнего водителя-иностранца было 0,9 промилле алкоголя.

Следователь по расследованию преступлений в сфере транспорта открыл производство по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека. Такое правонарушение карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас с водителем проводят следственные действия.

Ранее "Страна" писала о похожей аварии в Донецкой области, где нетрезвый водитель насмерть сбил отца и травмировал двух детей.

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