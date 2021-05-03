В воскресенье, 2 мая, в российском Курске шестилетний мальчик сел за руль автомобиля, завел его и нажал на газ. В результате он наехал на свою мать, женщина умерла.

Об этом сообщает "Известия Курска".

Инцидент произошел на кладбище. 28-летняя женщина, мама мальчика, оставила ключ в зажигании и вышла из автомобиля. Ребенок, оставшись без присмотра взрослых, пересел за руль, завел машину и нажал на газ. Автомобиль поехал назад, сбил мать мальчика и въехал в другую машину.

Согласно словам очевидцев, женщину зажало между двумя машинами. Ее госпитализировали в районную больницу, где она умерла.

Напомним, в России 14-летний подросток за рулем не справился с управлением и врезался в дерево. В салоне находилось шесть человек, пятеро из них погибли на месте, еще один попал в реанимацию.

Также "Страна" сообщала, что во Львовской области на трассе Киев-Чоп столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадало трое детей и двое взрослых. Один из водителей был зажат деформированными деталями кузова, спасатели освободили его с помощью спецоборудования.