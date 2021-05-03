Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) обратился с иском в административный суд Гамбурга против строительства в исключительной экономической зоне Германии газопровода "Северный поток - 2", который готов уже на 98%.

Об этом сообщается на сайте экологической организации.

В NABU напомнили, что в 2018 году начали процедуру возражения против прокладки трубопровода. Однако 1 апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов касательно разрешения на строительство последнего участка газопровода. В BSH мотивировали это тем, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и не окажет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха.

Экологи решили оспорить эту позицию.

"...Единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это подать в суд", - заявили они.

В NABU считают, что "Северный поток - 2" непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.

"Кроме того, все более актуальным становится вопрос, нужен ли нам вообще этот трубопровод", - заявили экологи.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также подавала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH).

Пресс-секретарь BSH сообщала, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций приостанавливается действие выданного ведомством разрешения на строительство последнего участка газопровода.

Пока от оператора строительства "Северного потока - 2" нет подтверждения остановки строительства.

Ранее "Страна" рассказывала о неоднократных попытках США помешать прокладке магистрали. Например, на днях госсекретарь США Энтони Блинкен призывал Германию приостановить его строительство.

Между тем верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что Евросоюз ограничен в средствах давления на Россию и не может остановить "Северный поток - 2".