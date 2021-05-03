В США калифорнийский парк развлечений Диснейленд обновил аттракциона с Белоснежной, добавив сцену поцелуя с Принцем. Это вызвало шквал критики и обвинений в пропаганде насилия, поскольку Принц целует спящую девушку, не получив разрешения. То есть нарушает принцип согласия.

Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно сюжету истории, Белоснежка съедает яблоко, отравленное Злой королевой и впадает в транс, из которого ее может вывести только "поцелуй любви". После этого девушку помещают в стеклянный гроб, где ее и находит Принц. Принц целует Белоснежку, она просыпается и уходит вместе с ним в замок.

"Поцелуй, который он дарит ей без ее согласия, пока она спит, что не может быть настоящей любовью, если только один человек знает, что это происходит", - комментируют сцену с поцелуем рецензенты.

Таким образом, парк обвинили в пропаганде насилия, поскольку Принц целует девушку, когда она спит и не может дать согласия. Критики считают, что в сцене воплощены старомодные представления о том, как мужчина может вести себя по отношению к женщине.

"Нехорошо учить детей целоваться, в случае если не все стороны согласны принять участие во взаимодействии", - считают критики.

Напомним, из-за пандемии Disney лишит работы 28 тысяч сотрудников парков развлечений в США.

Также сообщалось, что Netflix и Disney закрыли доступ к фильму "Волк с Уолл-стоит" из-за флешмоба против инвестфондов.