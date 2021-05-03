Согласно официальным данным, количество зараженных коронавирусом в Индии за весь период пандемии достигло 20 миллионов человек. Однако эксперты допускают, что реальное число инфицированных может быть в 5-10 раз выше.

О ситуации с заболеваемостью в стране пишет агентство Reuters.

Согласно статистике индийского министерства здравоохранения, за год с небольшим в стране выявили 19,93 миллиона заражений. При этом за последние сутки прибавилось 368 147 новых случаев, а число умерших от последствий заражения - на 3 417, до 218 959 человек.

Сейчас проходят лечение не менее 3,4 миллионов человек.

В течение последних 12 дней в Индии выявляют более 300 тысяч новых заражений.

Больницы страны переполнены, запасы медицинского кислорода тают на глазах, а морги и крематории переполнены трупами. Пациенты умирают на больничных койках, в машинах скорой помощи и на стоянках на улице.

У храма в столице Нью-Дели волонтеры-сикхи обеспечивали кислородом пациентов, лежащих на скамьях внутри импровизированных палаток, подключенных к гигантскому баллону. Примерно каждые 20 минут в этот сооруженный на скорую руку госпиталь поступает новый пациент.

Власти Индии отложили экзамены для врачей-стажеров и медсестер, чтобы подключить их к борьбе с крупнейшей в мире вспышкой коронавирусной инфекции, поскольку система здравоохранения рушится под тяжестью новых случаев.

По меньшей мере 11 штатов и регионов ограничили передвижение, чтобы остановить эпидемию, но правительство премьер-министра Нарендры Моди, которое критикуют за то, что оно позволило кризису выйти из-под контроля, не желает объявлять национальный карантин, опасаясь экономических последствий.

Моделирование, проведенное группой правительственных советников, показывает, что заболеваемость может достигнуть пика к среде, на несколько дней раньше, чем предполагалось ранее, поскольку вирус распространяется быстрее, чем ожидалось.

Ранее "Страна" сообщала, что дефицит вакцин, который испытывает Индия, продлится до середины лета.

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