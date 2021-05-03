Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посчитали, что для обеспечения вакцинации от коронавируса большей части населения, в 2022 году понадобится до 45 миллиардов долларов.

Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге в понедельник, 3 мая.

"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - заявил Гебрейесус.

По его словам, для того чтобы получить иммунитет, понадобится привить от коронавируса большую часть взрослого населения Земли. Но для этого понадобится увеличить производство вакцин.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не только не приблизилась к окончанию, но и наоборот, стала ускоряться.

Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ предостерегли страны Европы от быстрого ослабления карантина, потому что это может потенциально привести к новой волне коронавируса.