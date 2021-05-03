45 миллиардов. В ВОЗ назвали сумму на вакцинацию большинства населения земли
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) посчитали, что для обеспечения вакцинации от коронавируса большей части населения, в 2022 году понадобится до 45 миллиардов долларов.
Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге в понедельник, 3 мая.
"По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов", - заявил Гебрейесус.
По его словам, для того чтобы получить иммунитет, понадобится привить от коронавируса большую часть взрослого населения Земли. Но для этого понадобится увеличить производство вакцин.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/gKyZgVmL7U— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 3, 2021
Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса не только не приблизилась к окончанию, но и наоборот, стала ускоряться.
Также "Страна" сообщала, что в ВОЗ предостерегли страны Европы от быстрого ослабления карантина, потому что это может потенциально привести к новой волне коронавируса.