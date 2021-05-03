Генеральная прокуратура Киргизии квалифицировала события 29 апреля, когда на границе страны с Таджикистаном началась перестрелка. Ведомство расценило действия Таджикистана как спланированную военную агрессию и попытку захвата территории Киргизии.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

"Действия военнослужащих Таджикистана свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Киргизии. Применение наступательного тяжелого вооружения вдали от мест постоянной дислокации свидетельствует о том, что вторжение было заранее спланировано и организовано с целью захвата суверенной территории Киргизии", - говорится в заявлении пресс-службы киргизской Генпрокуратуры, распространенном 3 мая.

В ведомстве добавили, что в действиях военнослужащих Таджикистана усматриваются нарушения международных договоров и соглашений.

Как писала "Страна", ранее в Киргизии заявляли, что военные Таджикистана обстреляли жилые дома на ее территории. А число погибших в конфликте между двумя государствами достигло 33 человек.

Мы также рассказывали, что страны подписали протокол о демаркации границы.