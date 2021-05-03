Во вторник, 4 мая, Украину ждет теплая погода без осадков. Синоптик предупредила о заморозках в ближайшую ночь, однако днем столбики термометров поднимутся до +14...+18 градусов.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В западных регионах Украины температура ночью ожидается +2...+5 градусов, днем потеплеет до +14...+16, переменная облачность, без осадков.

На востоке страны ночью температура воздуха ожидается +6...+8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14...+18. Днем осадков не прогнозируют, ночью в Харьковской и Луганской областях пройдет дождь.

В южных областях Украины днем воздух прогреется до +15...+18 градусов, ночью будет прохладнее - +6...+9, без осадков.

В Киеве и северных регионах ожидается сухая погода, температура днем +13...+15 градусов, ночью +3...+5.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков Украину ждет теплый май, температура воздуха ожидается выше многолетних значений.

Также сообщалось, что несмотря на то, что в общем май в Украине будет теплым, на пару дней похолодает до +11...+14 и могут пройти сильные ливни.