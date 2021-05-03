Лидер турецкой партии "Родина" (Vatan) Догу Перинчек заявил, что Турция должна признать Крым российским. Причем если в конце апреля эта партия предлагала такой шаг в ответ на признание Джо Байденом геноцида армян в Турции, то сейчас по другой причине - ради противодействия НАТО.

Об этом Перинчек сказал сайту "Лента.ру".

По словам политика, "Турция должна признать независимость Кипра, Крыма и Абхазии", причем в первую очередь следует решить именно вопрос полуострова. Председатель партии сказал, что в противном случае военные силы США и НАТО будут находиться в Черном море, чего Анкара не приветствует. При этом Перинчек затронул украинский вопрос.

"Желание Зеленского начать авантюрную войну с Россией рассчитано на то, чтобы НАТО разместилось в Черном море. Крымский народ сам сделал свой выбор в присоединении к России. И мы как Турция должны уважать их выбор. Крым никогда не вернется к Украине", - заявил Перинчек.

Он добавил, что Анкара может эффективно помогать крымским татарам вместе с Москвой, а не с Киевом.

Лидер "Родины" также сказал, что Украина всегда вопросе выступает заодно с США, и Турция должна это учитывать. Зеленский, по мнению Перинчека, делает большую ошибку, доверяясь Западу. Он полагает, что Вашингтон "использует Украину и Грецию как своих марионеток, а турецкая сторона не может спокойно считаться с активностью американских кукол в регионе", так как это угрожает ее безопасности и дружественным отношениям с соседями.

Между тем в середине апреля в МИД Турции заявляли, что Анкара не будет становиться на чью-либо сторону в конфликте Украины с Россией.

Однако риторика турецких властей и СМИ резко изменилась после признания Байденом геноцида армян в Османской империи.