Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги своего визита в Польшу 3 мая. Он фактически упрекнул Европу в декларировании поддержки Украины на словах и отсутствии реальных действий.

Пост на эту тему появился в соцсетях главы государства.

Зеленский написал, что в Польше был предельно откровенным.

"Евросоюз - это о равенстве. Не декларативном, а настоящем. А для равноправия искренность обязательна", - заявил он.

Президент напомнил, что в начале пандемии COVID-19 "Украина была среди тех, кто не просил, а, наоборот, подавал руку помощи": наши медики ездили в разные страны Евросоюза, чтобы вместе с местными истощенными врачами спасать больных. Также он упомянул о самолетах, которые Украина давала для доставки средств защиты "и себе, и другим".

Однако теперь, когда "будущее мира зависит от прививки" равенство закончилось, и распределение вакцин в мире оказалось, по его словам, несправедливым.

"Украина получила слишком мало из обещанных вакцин, и я напомнил всем, что равенство - это о конкретной поддержке тогда, когда это больше всего нужно. Пандемия началась более года назад. А уже семь лет Украина остается настоящим, а не метафорическим форпостом Европы. Война забирает наших людей, съедает нашу экономику, разоряет наши, украинские, территории. Но это угроза для всей Европы", - перешел Зеленский от темы вакцинации к проблеме войны на востоке Украины.

Он считает, что партнеры Киева понимают вызовы и то, что "вступление Украины в ЕС и НАТО будет способствовать завершению войны в Донбассе".

"И хотя мы пока не члены ЕС, с нами уже говорят как с равноправными участниками европейской семьи. Поэтому сегодня Украина приехала приветствовать Польшу с Днем Конституции 3 мая - документа, послужившего основанием польской демократии. И поэтому Украина поставила подпись под совместной декларацией пяти стран, где четко указано, что Европа - наш общий дом и должна строиться на принципах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности. И главное: "Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют такие ценности", - написал президент.

Запись он завершил фразой о том, что сегодня в Варшаве "наши партнеры показали свою серьезность в отношении этих высказываний", но теперь встает вопрос по поводу искренности этих слов.

"И поддержка членства Украины в ЕС будет в этом добрым тестом", - резюмировал Зеленский.

Пост президента прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"После встречи с коллегами из Польши и Прибалтики в Варшаве, президент Зеленский опубликовал сообщение полное скрытых и не очень упрёков в адрес Запада.

Не видит Зеленский там "щирости".

Прямым текстом пишет, что Украину кинули с вакциной. И полунамеками звучат жалобы на то, что не все (в отличие от Польши) поддерживают стремление Украины в НАТО и ЕС. При том, что Украина - "уже семь лет настоящий, а не метафизический форпост Европы".

Судя по всему, страны Западной Европы действительно уже дали понять, что в НАТО Украину пока не пустят", - пишет телеграмм-канал.

Ранее "Страна" сообщала, что на встрече в Варшаве президенты пяти стран подписали совместную декларацию о сотрудничестве.

А Дуда и Зеленский подписали отдельную совместную декларацию о европейской перспективе Украины.