В российском правительстве рассматривают вероятность отключения страны от международной платежной системы SWIFT как гипотетическую, однако уже начали подготовку к такому сценарию развития событий.

Об этом сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью RT.

"Сценарий отключения России от SWIFT пока рассматривается как гипотетический. Тем не менее ведётся межведомственная проработка на предмет минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платёжным механизмам", - заявила она.

По словам Захаровой, в качестве альтернативы SWIFT рассматривают "Систему передачи финансовых сообщений" Банка России, сейчас идут обсуждения вариантов ее сопряжения с иностранными аналогами.

Напомним, 29 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой предлагается ввести ряд санкций в отношении РФ, если "Россия не прекратит эскалацию конфликта на юго-востоке Украины". В том числе речь шла и об отключении от SWIFT.

Также "Страна" сообщала, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ЕС не может отключить Россию от SWIFT.