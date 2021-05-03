Президент США Джо Байден планирует обсудить с главой Кремля Владимиром Путиным на ожидаемой встрече стабилизацию двусторонних отношений Вашингтона и Москвы.

Об этом 3 мая в Лондоне заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Домиником Раабом. Мероприятие транслировалось в Твиттере британского Форин-офиса.

"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации, мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность поговорить об этом напрямую, когда он встретится с президентом Путиным", - сказал глава американской дипломатии.

Watch live: UK - US joint press conference https://t.co/dhAJSGyBop — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) May 3, 2021

Ранее "Страна" сообщала, что в Белом доме называли другие темы, которые будут обсуждать лидеры РФ и США: Алексей Навальный и войска на границе с Украиной.

Мы также приводили слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о том, что встреча Байдена и Путина пройдет летом в одной из стран Европы.