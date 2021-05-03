Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассчитывает дать оценку российской вакцине от коронавируса "Спутник V", эффективность которой превысила 97%, уже летом этого года.

Об этом сказала эксперт ВОЗ Марианджела Симао во время брифинга в понедельник, 3 мая.

Согласно ее словам, в ВОЗ рассчитывают провести оценку российского препарата в конце июня или в июле, однако для этого нужно полное досье по вакцине и его соответствие критериям для проведения клинических испытаний и производства. Пока полного досье по "Спутнику V" у организации нет.

"Но это, как мы называем, "предоставление данных в процессе". А потому производитель может добавлять информацию в процессе, когда уже идет оценка", - заявила Симао.

Кроме того, эксперт сообщила, что на протяжении двух недель команда ВОЗ находится в России и оценивает клинические испытания вакцины. В ближайшем будущем планируется начать инспектировать производства, закончить этот процесс должны в первую неделю июня.

Напомним, в Венгрии "Спутник V" признали самой безопасной и эффективной вакциной от коронавируса.

Также "Страна" сообщала, что первые партии российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыли в Индию и Филиппины.