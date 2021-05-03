В Абхазии после сорокадневного "оздоровительного" голодания скончался российский блогер Виталий Выграновский. 40-летний мужчина был сторонником здорового образа жизни, веганства, путешествий и практик "гармонии с телом".

О смерти ЗОЖника сообщил Телеграм-канал "Двач/Ньюсач".

Выграновский подробно рассказывал о себе в Инстаграме, YouTube и соцсети "ВКонтакте". В своем видеоблоге он говорил о том, что давно планировал испытать себя и продержаться 40 дней без воды и еды. А на его странице во "ВКонтакте" написан статус в виде девиза: "Путь к себе начинается с практики без еды и воды".

Виталий начал голодать в середине марта, находясь в Москве. Как рассказал мужчина на своем YouTube-канале, на десятый день ему стало плохо, его начала раздражать атмосфера мегаполиса, и он решил уехать в Абхазию.

На двадцатый день голодания блогер сообщал, что почувствовал полное очищение и отметил изменения в своем теле: сильно изменилась масса, видоизменились мышцы. Он признался, что у него не осталось сил на физическую активность, он мог только ходить.

К тридцатому дню у Виталия поднялась температура. А на 35-й день он сказал, что чувствует "предсмертное состояние", но голодание при этом не остановил.

Последнее видео на YouTube-канале блогера датировано 25 апреля и называется "Мой опыт, ошибки. Ответы на вопросы".

Последняя запись в Инстаграм сделана неделю назад. "6-я неделя поста" - написал блогер.

Ранее "Страна" рассказывала о смерти от голода молодой писательницы родом из Украины Аделины Шелдон. Ее тело нашли в Москве. На протяжении последнего года жизни Аделина писала в дневнике о том, что придерживается сухого голодания.