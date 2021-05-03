Под Мариуполем, в селе Новоселовка Вторая Волновахского района получил тяжелую травму кисти молодой человек. Неизвестный боеприпас взорвался, когда он сажал картошку.

Об этом сообщает издание "Вечерний Мариуполь".

По данным издания инцидент произошел на Пасху, когда 18-летний парень работал в огороде. Под его лопатой внезапно раздался взрыв. В результате молодой человек получил множественные рваные раны левой кисти, также ему оторвало ногтевую фалангу.

Пострадавшего госпитализировали в мариупольскую Областную больницу интенсивного лечения.

На днях "Страна" рассказывала о похожем случае на Донбассе: мужчина и женщина подорвались на мине в лесопосадке во время выпаса домашнего скота. Инцидент произошел в поселке шахты "Глубокая" под Горловкой в Донецкой области. Пострадавшим при взрыве оторвало части тел.

Также ранее мы сообщали, что в Харькове 3 мая был ранен 14-летний подросток, которому оторвало пальцы в результате взрыва в руке зарядного устройства - аккумулятора power bank. В связи с этим происшествием полиция начала проверку.