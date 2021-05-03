Украинские компании, которые понесли урон из-за оккупации Крыма и конфликта на Донбассе подали иски к России на общую сумму более 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин во время интервью на телеканале "Дом".

"Наши исковые претензии исчисляются более чем 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потерявшие доход, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", - заявил Енин.

Также он рассказал, что уже есть первые положительные результаты, хотя главные иски еще впереди.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. И по трем из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 млн долларов", - сообщил Енин.

В то же время он отметил, что российская сторона пытается обжаловать решения коммерческих арбитражей, но это не останавливает решения, а только поднимает цену, поскольку начисляется пеня.

Напомним, "Газпром" заплатил "Нафтогазу" $2,9 миллиарда по решению Стокгольмского арбитража.

Также сообщалось, что прибыль "Нафтогаза" в 2019 году выросла в 5,5 раз из-за решения Стокгольмского арбитража