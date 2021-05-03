Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Польшу 3 мая заявил, что Европейский Союз должен продемонстрировать реальную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины. Также он посетовал, что Европа поступила с Украиной несправедливо, не оказав ей помощи с вакцинами против коронавируса.

Слова украинского лидера приводят Офис президента и агентство РИА Новости.

Заявления Зеленский сделал во время состоявшейся в Варшаве дискуссии "Счастье наций базируется на справедливых законах, эффективность которых зависит от их выполнения", в которой также участвовали главы Польши, Эстонии, Литвы и Латвии.

"Нас надо видеть в ЕС как равноправного и неотъемлемого партнера... Украина - мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз", - сказал президент европейским лидерам.

Когда коснулись темы пандемии коронавируса, президент Украины посетовал на дефицит вакцин в стране и отсутствие обещанной помощи ЕС.

"Я скажу, что чувствую, если речь идет о равности стран в Европе. Украина в данный момент получила от Европейского союза в соответствии договоренностью, которую мы заключили с Европейским союзом… наша страна не получила ничего. У нас есть договоренности, подписанные с Великобританией, с Индией, с Соединенными Штатами", - сказал Зеленский.

Он сообщил, что сейчас в стране сделали прививку одному миллиону человек.



"Это очень небольшое количество, имея в виду размер нашей страны. Сейчас у нас есть соглашения о поставке 200 миллионов доз вакцины, но мы получим ее только под конец года – в третьем-четвертом квартале текущего года", - добавил он.

Зеленский пояснил, что для вакцинации населения во втором квартале понадобятся дополнительные контракты на поставку вакцин.

"Я думаю, что это не соответствует европейским ценностям. Я умаю, что это очень несправедливо", - заключил украинский президент.

Как рассказывала "Страна", на встрече президенты пяти стран подписали совместную декларацию о сотрудничестве.

А Дуда и Зеленский подписали отдельную совместную декларацию о европейской перспективе Украины.