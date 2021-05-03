Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело о сокрытии двойного гражданства Арменом Саркисяном, который в 2018 году стал президентом республики.

Об этом сообщил председатель Союза адвокатов Армении Ара Зограбян.

"Хочу напомнить, что 53 адвоката подали заявление о преступлении, связанном с сокрытием факта двойного гражданства президента Армении Армена Саркисяна. Специальная следственная служба (ССС) отказалась возбуждать уголовное дело на основании заявления, представленного адвокатами. Сообщаю, что Генпрокуратура отменила решение ССС и возбудила уголовное дело по ст. 325 ч. 1 УК Армении (фальсификация, сбыт или использование документов)", - написал председатель.

Согласно закону Армении для участия в выборах президента в течение последних шести лет нужно иметь только армянское гражданство. То есть, если после 2011 года у Саркисяна еще было гражданство Великобритании, он не мог участвовать в президентских выборах в 2018 году. Ранее Саркисян занимал пост посла в Великобритании, часть его семьи до сих пор проживает в королевстве.

"Правомерны предположения протестующих о том, что Армен Саркисян прекратил быть гражданином Великобритании не в 2011 году, а после этого", - сообщил Зограбян в Facebook.

Напомним, на фоне массовых протестов в отставку подал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как он хочет остаться у власти после проигранной войны подробно разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что Саркисян потребовал отставки Пашиняна еще в ноябре прошлого года.